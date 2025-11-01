FPF anuncia extensão de contrato com emissora para transmissão do Paulistão
Contrato entre as partes foi renovado até 2029
A FPF (Federação Paulista de Futebol), anunciou neste sábado (1°) que está entendendo seu contrato com a HBO Max em relação a transmissão do Campeonato Paulista. O novo contrato entre a emissora e a entidade vai até 2029. Com isso, estão definidos os veículos que exibirão o Paulistão nos próximos anos: TNT Sports, Record e YouTube/CazéTV.
As transmissões do Paulistão, organizadas pelo streaming da HBO Max, serão comandadas pela TNT Sports.
Estaduais estarão diferente
A partir de 2026, o novo calendário da CBF que foi anunciado por Samir Xaud entrará em vigor. Do ano que vem em diante, os estaduais ao redor do país serão serão encurtados, passando de 16 para onze datas, começando no dia 11 de janeiro e indo até o dia 8 de março. Além disso, o Campeonato Brasileiro, que começava só depois do final das competições regionais, vai começar junto aos estaduais.
Atual campeão
O atual campeão do Campeonato Paulista é o Sport Clube Corinthians Paulista. Vencendo o maior rival na decisão do torneio, o Palmeiras, o Timão quebrou um jejum de títulos com o Paulistão. O Alvinegro é, inclusive, o maior campeão do estadual mais disputado do país. Para avançar a grande decisão do torneio, o campeão passou também por outro rival na semifinal, o Santos. Na outra semifinal, entre Palmeiras e São Paulo, o Verdão avançou depois de vencer no Allianz Parque com um pênalti polêmico.
Mesmo assim, o maior campeão nesta década não é o Corinthians. O Palmerias, comandado por Abel Ferreira desde 2020, ganhou a competição em 2020, 2022, 2023 e 2024. Chegando em todas as finais desde que assumiu o Alviverde. Nestes anos, apenas São Paulo e Corinthians quebraram a hegemonia construída pelo português com o time da Barra Funda.
