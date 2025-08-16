Patrocínio da Loterj à Série A2 beneficia time de Romário, diz site

O patrocínio da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) destinado a toda Série A2 do Campeonato Carioca teve como principal beneficiado o América-RJ e 22% do valor retido como comissão pela empresa que agenciou o contrato, a Ônix Organização e Produção de Eventos. A empresa tem entre seus gestores Márcio Estrella, que também é dirigente do América e amigo do senador Romário (PL-RJ), que preside o clube.

Segundo reportagem do portal “Uol”, o patrocínio total da Loterj para a Série A2 é de R$ 14 milhões. A autarquia estadual estabeleceu em documento que o montante "não privilegia um time específico" e que deveria considerar também "todo o futebol de base e regionalizado do estado".

Mas, de acordo com a reportagem, o América ficou com 22% do total destinado aos clubes, com o restante do valor sendo dividido entre os demais 11 participantes da Série A2. A Ônix, por sua vez, ficou com R$ 3 milhões pelo agenciamento do contrato.

CEO justifica valor de patrocínio maior ao América-RJ na Série A2

O Lance! tenta contato com os citados. A Loterj foi procurada, mas não retornou até a publicação deste texto.

Ao Uol, o CEO da Ônix, Alexandre Magno, justificou que a divisão de receitas foi baseada no retorno de contrapartidas de cada clube da Série A2. De acordo com ele, o América-RJ teve mais público nos estádios, mas seguidores nas redes sociais e tem “um presidente tetracampeão”, o que por si só chama mais interesse. O América-RJ, porém, não chegou às finais da competição. A assessoria do senador informou que não iria se manifestar porque ele não teve participação no contrato de patrocínio.