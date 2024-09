Fluminense se despede de uniforme que bateu recorde de vendas

À época de seu lançamento, a camisa foi sucesso de crítica e venda, esgotando no site da Netshoes em apenas 48h. A primeira vez que a camisa foi utilizada foi em um empate por 3 a 3 diante do Corinthians no Brasileirão do ao passado. Na ocasião, em parceria com o clube, a torcida exibiu um mosaico do Cartola em 3D na entrada do time em campo. Filho de Cartola, Ronaldo Silva de Oliveira esteve presente no Maracanã a convite do Fluminense e não conteve as lágrimas.