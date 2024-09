Conmebol multa Mano Menezes e Fluminense em 65 mil dólares; entenda

FOTO DE MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC







Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 10:33 • Rio de Janeiro (RJ)

A Conmebol oficializou, na última quinta-feira (12), duas multas para o Fluminense e uma para Mano Menezes, por fatos ocorridos na partida contra o Grêmio, nas oitavas de final da Libertadores. De acordo com a entidade, as multas são referentes a três artigos diferentes do regulamento da competição. Confira os detalhes!

As multas são de USD 50.000 (R$ 250.000) pela violação do artigo 5.1.11.6, numeral 2) do Manual de Clubes da CONMEBOL Libertadores 2024, e com USD 15.000 (R$ 75.000) por infrações aos artigos 5.1.5 e 5.1.5.1 do mesmo manual. O técnico Mano Menezes também foi multado em USD 50.000 (R$ 250.000) pela mesma infração ao artigo 5.1.11.6, numeral 2).

Além disso, o clube recebeu uma advertência por infringir o artigo 11.2, literal m) do Código Disciplinar da CONMEBOL. Essas multas serão deduzidas automaticamente dos direitos de televisão ou patrocínio a receber pelo clube.

A Comissão Disciplinar advertiu expressamente o Fluminense e o técnico que, em caso de reincidência, poderão enfrentar sanções mais severas conforme o artigo 27 do Código Disciplinar da CONMEBOL.

O que dizem os artigos?

Artigo 5.1.11.6, número 2 - Se os jogadores de uma equipe comparecerem ao campo de jogo depois da hora prevista para seu recomeço, ou desacatando as respectivas indicações do Árbitro e/ou Delegado, o clube responsável e o treinador da equipe em questão serão sancionados pela Comissão Disciplinar da CONMEBOL. Neste caso, o Fluminense demorou 1 minuto 30 segundos para iniciar o primeiro tempo e um minuto para começar o segundo tempo.

Artigo 5.1.5 e 5.1.5.1 - A CONMEBOL é a única instituição que controlará o protocolo de entrada das equipes no campo de jogo. As equipes e seus jogadores são obrigados a respeitar e a cumprir estritamente as indicações advertidas a esse respeito, as quais serão repassadas na Reunião de Coordenação da Partida. Neste caso, o Tricolor não entrou em campo passando por baixo do portão de entrada oficial da competição.