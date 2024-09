Fluminense apresenta terceiro uniforme; veja detalhes da camisa

Fluminense apresentou novo terceiro uniforme do clube (Foto: Umbro)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 10:26 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense apresentou o terceiro uniforme do clube pela próxima temporada, nesta sexta-feira (13). A nova camisa possui cor predominantemente bege, mas com detalhes verde e grená.

O uniforme possui desenhos do escudo antigo, além do ano da fundação do Tricolor, bandeiras, sigla e o mapa do Rio de Janeiro. Na gola, o clube faz uma homenagem a Umbro, que é fornecedora de material esportivo do Time de Guerreiros e completa 100 anos em 2024.

- É um privilégio participar deste lançamento tão importante para a Umbro, que completa 100 anos em 2024. Conseguimos unir nesta camisa elementos que celebram a trajetória centenária da empresa com símbolos históricos do Fluminense. Das cores ao design, o resultado ficou muito bonito e tenho certeza de que a torcida tricolor vai gostar - disse Lucas Sodré, do departamento de marketing do Fluminense.

O Tricolor entra em campo para enfrentar o Juventude no domingo (15), mas a data de estreia da nova camisa não foi divulgada oficialmente.

CONFIRA FOTOS DO NOVO UNIFORME:

