Web reage à escolha de árbitro para volta entre Estudiantes e Flamengo: ‘De novo’

Após um primeiro jogo recheado de polêmicas, Estudiantes e Flamengo decidem a vaga na semifinal da Libertadores na próxima quinta-feira (25), na Argentina. E para o segundo duelo entre as equipes, a Conmebol escalou o árbitro chileno Piero Maza. A decisão teve repercussão entre a torcida dos dois clubes nas redes sociais.

Piero Maza foi responsável por apitar o jogo entre Estudiantes e Cerro Porteño, vencido pelo time argentino por 1 a 0. Nos acréscimos da partida, o árbitro deu um pênalti para o Estudiantes, que se classificou com aquele gol, já que a partida de volta terminou em 0 a 0. A imprensa paraguaia e torcedores do Cerro reclamaram bastante da penalidade assinalada na época.

Na última quinta-feira (18), no Maracanã, torcedores, jogadores e dirigentes do Flamengo se revoltaram com o árbitro Andres Rojas. O colombiano expulsou o atacante Gonzalo Plata em lance polêmico no campo de ataque, no segundo tempo. Rubro-Negros também reclamaram de um possível pênalti não marcado em Samuel Lino.

Cartão de Plata anulado

A Conmebol decidiu anular o cartão vermelho recebido por Gonzalo Plata na vitória do Flamengo. Na manhã desta sexta-feira, a própria Conmebol já havia admitido o erro da arbitragem. Com a medida, o atacante equatoriano está liberado para disputar a partida de volta, na próxima semana.

Flamengo emite nota oficial

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que a CONMEBOL, por meio de ofício enviado no início da tarde desta sexta-feira (19), retirou a punição aplicada ao atacante Gonzalo Plata em decorrência do segundo cartão amarelo, e consequente expulsão, recebido na partida contra o Estudiantes, realizada na última quinta-feira (18), pela CONMEBOL Libertadores. Com a medida, o atleta encontra-se apto para atuar normalmente no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira (25), na Argentina."

