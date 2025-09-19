Apresentador diz que Estudiantes foi ‘o verdadeiro prejudicado’ contra o Flamengo

As polêmicas de arbitragem no jogo entre Flamengo e Estudiantes, pela Libertadores, foram o assunto do dia nesta sexta-feira (19). Renan Bernard, apresentador do podcast "Pod5", afirmou que o clube argentino foi o "verdadeiro prejudicado" contra o Rubro-Negro. Renan citou um pisão de Plata no adversário e um puxão de camisa de Luiz Araújo no lance mais controverso do jogo.

continua após a publicidade

➡️ Conmebol anula expulsão de Plata em Flamengo x Estudiantes

- Estou passando aqui para te convencer e te provar que o verdadeiro prejudicado foi o time argentino. Primeiro lance polêmico, Samuel Lino infiltra, o zagueiro argentino supostamente toca no Samuel Lino, que cai na área. É difícil ter a convicção de que houve o toque, e se houve o toque, foi fora da área. Aos 55 minutos, Plata dá uma entrada criminosa no atleta argentino, sola em cima da panturrilha, e o juizão manda seguir o jogo. Não dá cartão amarelo e nem chama o VAR - começou o apresentador.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Eu concordo que a expulsão do Plata é incorreta, mas parte da imprensa está falando em pênalti em cima do Plata porque o zagueiro argentino chuta a sola do Plata. Mas, dois, três segundos antes, o Luiz Araújo puxa a camisa do zagueiro argentino. O zagueiro argentino perde o tempo de reação, e o Plata consegue a pressão pós-perda. E três minutos só de acréscimo de jogo, que naquele contexto, naquele cenário, foi muito benéfico para o Flamengo. Afinal, o Estudiantes fazia uma pressão grande - completou.

continua após a publicidade

Cartão de Plata anulado

A Conmebol decidiu anular o cartão vermelho recebido por Gonzalo Plata na vitória do Flamengo. Na manhã desta sexta-feira, a própria Conmebol já havia admitido o erro da arbitragem. Com a medida, o atacante equatoriano está liberado para disputar a partida de volta, na próxima semana.

Flamengo emite nota oficial

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que a CONMEBOL, por meio de ofício enviado no início da tarde desta sexta-feira (19), retirou a punição aplicada ao atacante Gonzalo Plata em decorrência do segundo cartão amarelo, e consequente expulsão, recebido na partida contra o Estudiantes, realizada na última quinta-feira (18), pela CONMEBOL Libertadores. Com a medida, o atleta encontra-se apto para atuar normalmente no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira (25), na Argentina."

continua após a publicidade