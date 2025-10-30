Mais valores em caixa. O Flamengo avançou à final da Copa Libertadores após o empate com o Racing na Argentina, nesta quarta-feira. Após o 1 a 0 no Maracanã, o time de Filipe Luís segurou o 0 a 0 no El Cilindro e se classificou à final da competição. E, com isso, garantiu mais um aporte financeiro na conta.

A Conmebol estabeleceu como valor a ser pago a quem passa das quartas de final à semifinal do principal torneio do continente o montante de US$ 2,3 milhões. O Flamengo, ao todo, já havia abocanhado US$ 9,24 milhões entre vitórias, bônus e classificações ao todo. Mas esse montante vai crescer.

Isso porque o time rubro-negro garantiu pelo menos mais US$ 7 milhões, valor pago ao vice-campeão. Ao vencedor da Libertadores serão pagos mais US$ 24 milhões. Veja abaixo quanto foi pago por fase.

Premiação da Libertadores 2025 por fase

Fase de grupos: US$ 3 milhões fixos + US$ 330 mil por vitória

US$ 3 milhões fixos + US$ 330 mil por vitória Oitavas de final: US$ 1,25 milhão

US$ 1,25 milhão Quartas de final: US$ 1,7 milhão

US$ 1,7 milhão Semifinal: US$ 2,3 milhões

US$ 2,3 milhões Vice-campeão: US$ 7 milhões

US$ 7 milhões Campeão: US$ 24 milhões

🏁 Classificação vale muito

A temporada é histórica para o continente. A Libertadores de 2025 faz parte de um investimento recorde da Conmebol em suas competições. Somando todos os torneios, incluindo a Copa Sul-Americana, a entidade distribuirá um total de US$ 302 milhões em premiações neste ano.

Palmeiras é o time que mais fatura com premiação na Liberta

O Palmeiras é o clube que mais faturou com premiação na Libertadores 2025. Em busca de uma virada histórica na semifinal desta quinta-feira (30), diante da LDU, o alviverde tem campanha positiva na competição até aqui, o que lhe rendeu um alto valor de bônus financeiro desde a fase de grupos.

