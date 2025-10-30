menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Flamengo na Libertadores: veja quanto o clube já garantiu em premiação

Rubro-Negro chegou a mais uma final após jogo tenso na Argentina

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/10/2025
00:29
Bruno Henrique em Racing x Flamengo (Foto: Luis Robayo / AFP)
imagem cameraFlamengo se garantiu na final da Copa Libertadores da América
  • Matéria
  • Mais Notícias

Mais valores em caixa. O Flamengo avançou à final da Copa Libertadores após o empate com o Racing na Argentina, nesta quarta-feira. Após o 1 a 0 no Maracanã, o time de Filipe Luís segurou o 0 a 0 no El Cilindro e se classificou à final da competição. E, com isso, garantiu mais um aporte financeiro na conta.

A Conmebol estabeleceu como valor a ser pago a quem passa das quartas de final à semifinal do principal torneio do continente o montante de US$ 2,3 milhões. O Flamengo, ao todo, já havia abocanhado US$ 9,24 milhões entre vitórias, bônus e classificações ao todo. Mas esse montante vai crescer.

Isso porque o time rubro-negro garantiu pelo menos mais US$ 7 milhões, valor pago ao vice-campeão. Ao vencedor da Libertadores serão pagos mais US$ 24 milhões. Veja abaixo quanto foi pago por fase.

Premiação da Libertadores 2025 por fase

  • Fase de grupos: US$ 3 milhões fixos + US$ 330 mil por vitória
  • Oitavas de final: US$ 1,25 milhão
  • Quartas de final: US$ 1,7 milhão
  • Semifinal: US$ 2,3 milhões
  • Vice-campeão: US$ 7 milhões
  • Campeão: US$ 24 milhões

🏁 Classificação vale muito

A temporada é histórica para o continente. A Libertadores de 2025 faz parte de um investimento recorde da Conmebol em suas competições. Somando todos os torneios, incluindo a Copa Sul-Americana, a entidade distribuirá um total de US$ 302 milhões em premiações neste ano.

Palmeiras é o time que mais fatura com premiação na Liberta

Palmeiras é o clube que mais faturou com premiação na Libertadores 2025. Em busca de uma virada histórica na semifinal desta quinta-feira (30), diante da LDU, o alviverde tem campanha positiva na competição até aqui, o que lhe rendeu um alto valor de bônus financeiro desde a fase de grupos.

Flamengo Racing Libertadores
Flamengo na Libertadores: veja quanto o clube já garantiu em premiação (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

