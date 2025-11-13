Uma declaração do atacante Vitor Roque, do Palmeiras, na manhã desta quinta-feira (13), dividiu muitas opiniões entre os torcedores. O "Tigrinho" cedeu uma entrevista coletiva no centro de treinamento do Arsenal, local onde a Seleção Brasileira está treinando.

continua após a publicidade

Durante a coletiva, Vitor Roque se mostrou feliz no Palmeiras, mas revelou que tem o sonho de um dia retornar ao futebol europeu. O atacante passou por Barcelona e Real Bétis antes de chegar ao Verdão.

➡️Torcedores do Corinthians se revoltam com atitude do Palmeiras: 'Dou risada'

- Acho que, em relação à vida financeira, não, porque ainda tenho, se Deus quiser, mais 10 ou 15 anos de carreira. Então, não é hora de pensar nisso. Mas, claro, quando saí, havia um plano de carreira para mim. É um sonho jogar na Europa e também retornar à Europa. Espero, com fé em Deus, continuar fazendo meu trabalho no Palmeiras, pois hoje estou focado no clube, e, no futuro, se for da vontade de Deus, voltar à Europa - declarou Vitor Roque, do Palmeiras.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, a fala do jogador dividiu muitas opiniões entre os palmeirenses. Muitos não gostaram da declaração, mas outros encararam com naturalidade. Veja a repercussão após fala de Vitor Roque, atacante do Palmeiras:

Vitor Roque, atacante do Palmeiras e da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja repercussão da fala do atacante

Outras falas de Vitor Roque, do Palmeiras

Convocado pela primeira vez pelo técnico Carlo Ancelotti, o atacante Vitor Roque celebrou a oportunidade de vestir a camisa da Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

O jogador do Palmeiras concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (13) e comentou sobre a chance de estar entre os convocados para a próxima Copa do Mundo.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— As vagas estão abertas. É continuar trabalhando, cada um fazendo o melhor no seu clube para tentar conquistar um lugar. Vieram vários jogadores para a posição. O mister pode optar por um ou dois ali, e talvez leve um terceiro — afirmou Vitor Roque, do Palmeiras.

Questionado sobre o fato de os jogadores que atuam na Europa terem mais "peso" nas convocações, o atacante foi sincero.

— Acho que o importante é estar desempenhando bem no seu clube, né? Se você estiver fazendo um bom trabalho, não tem essa diferença. Mas, claro, jogar na Europa tem um peso, sim, porque os melhores jogadores do mundo estão lá. Espero continuar trabalhando, fazendo o meu melhor e, se Deus quiser, estar na lista — explicou Vitor Roque, do Palmeiras.