Quem tem o dono mais rico? E o elenco mais caro? Compare finanças de Botafogo e RB Bragantino

💸 FATURAMENTO EM ALTA



De acordo com o site da Eagle Football Holding, o Botafogo teve receitas totais de US$ 78 milhões (R$ 386 milhões) em 2023. A previsão é que o faturamento supera R$ 480 milhões na temporada atual.



Já o RB Bragantino não é tão transparente em relação aos números. No último balanço publicado, referente à temporada 2022, o clube anunciou uma receita líquida (após deduções de direito de arena e INSS) de R$ 350 milhões.



Cabe destacar que o projeto do Massa Bruta ainda está majoritariamente apoiado nos repasses financeiros feitos pela Red Bull – seja via patrocínio ou empréstimos.