Rival do Flamengo na Libertadores tem dono bilionário; veja fortuna

💰 Fortuna de Marcelo Claure



De acordo com a Forbes, Marcelo Claure tem uma fortuna pessoal de US$ 2 bilhões (R$ 10,5 bilhões) e é a 1629ª pessoa mais rica do mundo atualmente. Grande parte do patrimônio está vinculado a ações da T-Mobile, empresa que se fundiu com a Sprint em 2020 e na qual o dono do Bolívar atua como conselheiro.



➡️ Presidente do Bolívar comemora confronto com Flamengo na Libertadores: ‘Melhor agora’



🗣️ Feliz em encarar o Flamengo



Logo após o sorteio desta segunda-feira (3), Marcelo Claure usou as redes sociais para comemorar o confronto com o Flamengo nas oitavas de final:



- Melhor enfrentar o Flamengo agora do que na final. Amo isso - declarou o mandatário.