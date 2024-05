Qual o tamanho do abismo financeiro entre Flamengo e Bolívar?

O Grupo E da Libertadores é uma prova de que o dinheiro não é garantia de resultados no futebol. Afinal, o Bolívar, líder da chave com 10 pontos, fatura 20 vezes menos que o Flamengo, que ocupa a terceira posição e tem vaga ameaçada no mata-mata.



As equipes se enfrentam às 21h30 desta quarta-feira (15), no Maracanã, pela quinta rodada da competição. Abaixo, o Lance! Biz apresenta o tamanho do abismo financeiro entre os adversários.



