Premiação do Super Bowl 2024: veja valores pagos aos campeões

💰 Jogadores que receberão a premiação completa:



- Jogadores na lista do time quando o Super Bowl é disputado e que estejam na escalação há pelo menos três jogos anteriores (temporada regular ou playoffs).



- Jogadores que não estão na lista ativa ou inativa do time quando o Super Bowl é disputado, mas que estavam na escalação há pelo menos oito jogos anteriores (temporada regular ou playoffs).



- Jogadores veteranos que se lesionaram durante a temporada regular e foram retirados da lista de ativos ou inativos do time, desde que ainda estivessem sob contrato quando o Super Bowl for disputado.



➡️ Qual a maior audiência da história do Super Bowl? Veja ranking



💰 Jogadores que receberão metade do prêmio:



- Jogadores na lista ativa ou inativa do time quando o Super Bowl é disputado e que estejam na escalação há menos de três jogos anteriores (temporada regular ou playoffs).



- Jogadores que não estão na lista ativa ou inativa do time quando o Super Bowl é disputado, mas que estão na escalação há pelo menos três e não mais do que sete jogos anteriores (temporada regular ou playoffs).



- Jogadores do primeiro ano que se lesionaram durante a temporada regular e foram retirados da lista de ativos ou inativos do time, desde que ainda estivessem sob contrato quando o Super Bowl for disputado.