Prêmio do BBB 24 paga dois dias do salário de Neymar; veja outras curiosidades

👕 Mais de 10 mil camisas de um clube da Série A



De acordo com levantamento do Lance! Biz, a camisa de um time da Série A do Brasileirão custa, em média, R$ 277,85. O vencedor do BBB 24, portanto, seria capaz de comprar cerca de 10.500 camisas com o valor do prêmio.



➡️ Qual é a camisa mais cara do Brasileirão 2024? Veja ranking



💰 Um ano de folha salarial do Nova Iguaçu



Vice-campeão do Carioca 2024, o Nova Iguaçu tinha uma folha salarial na faixa de R$ 250 mil por mês. Dessa forma, o prêmio do reality show seria o suficiente para pagar um ano da remuneração do elenco do clube - sem contar com o 13º.