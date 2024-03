Quanto vale a classificação à fase de grupos da Libertadores?

💰 Premiação da fase de grupos da Libertadores 2023:



Participação: US$ 3 milhões (R$ 15 milhões)

Bônus por vitória: US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão)



A expectativa é que os valores sejam reajustados neste ano. As cifras exatas serão divulgadas pela Conmebol no próximo dia 18 de março, data do sorteio da fase de grupos da Libertadores.



O Botafogo precisa apenas de um empate no Nabi Abi Chedid para avançar à próxima fase. Isso porque venceu o primeiro jogo por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos. Qualquer vitória por um gol do Red Bull leva a decisão para os pênaltis.