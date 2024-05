Brasileiros acumulam premiação milionária no Aberto de Roma; veja valores

O Brasil encerrou a participação no Aberto de Roma 2024 nesta terça-feira (14), com as eliminações de Rafael Matos (chave de duplas) e Thiago Monteiro (simples). Ao todo, sete tenistas brasileiros disputaram o torneio Masters 1.000 da Itália e acumularam uma premiação de quase R$ 1,4 milhão.



Quem faturou mais alto foi Thiago Monteiro, que chegou às oitavas de final na chave simples e terá direito a R$ 490 mil. Bia Haddad e Thiago Wild também terão prêmios individuais superiores a R$ 250 mil.



