Qual é a origem da fortuna de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid?

Um dos nomes mais importantes na história do Real Madrid, Florentino Pérez é dono de uma fortuna bilionária. De acordo com a Forbes, o patrimônio atual do espanhol é de US$ 2,8 bilhões, o que corresponde atualmente a R$ 14,6 bilhões.



