Quanto Italo Ferreira vai receber pelo título da etapa de Teahupo’o da WSL?

Gabriel Medina, que chegou até a semifinal da etapa, garantiu um prêmio de US$ 40 mil (R$ 208 mil) - mesmo valor do marroquino Ramzi Boukhiam, que perdeu para Italo Ferreira na semi.



💰 Prêmios na etapa de Teahupoo da WSL:



Campeão: Italo Ferreira (BRA) - US$ 100 mil (R$ 520 mil)

Vice: John John Florence (HAV) - US$ 63 mil (R$ 328 mil)

Semifinalista: Gabriel Medina (BRA) - US$ 40 mil (R$ 208 mil)

Semifinalista: Ramzi Boukhiam (MAR) - US$ 40 mil (R$ 208 mil)