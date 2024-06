Quanto Italo Ferreira vai receber pelo título da etapa de Saquarema da WSL?

💰 Prêmios na etapa de Saquarema da WSL:



Campeão: Italo Ferreira (BRA) - US$ 100 mil (R$ 558 mil)

Vice: Yago Dora (BRA) - US$ 63 mil (R$ 352 mil)

Semifinalistas: US$ 40 mil (R$ 224 mil)

Eliminados nas quartas: US$ 20 mil (R$ 112 mil)

Eliminados nas oitavas: US$ 13,5 mil (R$ 75 mil)

Eliminados na repescagem: US$ 12 mil (R$ 67 mil)