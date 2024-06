Italo Ferreira conquista etapa de Saquarema da WSL

Ítalo Ferreira superou Yago Dora na final da etapa de Saquarema (Foto: Divulgação / WSL)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 15:33 • Saquarema (RJ) • Atualizada em 28/06/2024 - 17:33

Com atuação de gala, Italo Ferreira venceu Yago Dora e se tornou campeão da etapa de Saquarema da WSL nesta sexta-feira (28). Esta é a primeira vez que o surfista é campeão em terras brasileiras. O troféu, conquistado na praia de Itaúna, é o segundo do surfista na temporada.

A primeira final brasileira do ano foi digna de dois atletas que brigam por vaga no WSL Finals. Com direito a viradas ao longo da bateria, Italo Ferreira e Yago Dora protagonizaram uma grande final em Saquarema. Mas, apesar do equilíbrio, Italo encaixou boas notas na primeira e sexta onda, somando 13.67. Por outro lado, Dora - que defendia o título da etapa - não conseguiu emplacar boas notas, como havia conquistado ao longo do dia.

Esta é a primeira vitória de Italo Ferreira no Brasil. O surfista, natural do Rio Grande do Norte, é o atual medalhista de ouro olímpico de surfe, além de ter sido campeão mundial em 2019. Nesta temporada, Ítalo também conquistou a etapa de Teahupo'o no Taiti.

Na disputa feminina, a americana Caitlin Simmers fez valer seu favoritismo e levantou mais uma vez o troféu em Saquarema. A surfista também venceu a etapa no ano passado. Além disso, Simmers é a líder disparada do ranking da WSL e já está classificada para o Finals.