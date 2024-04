Quanto ganha o técnico do West Ham, clube recusado por Abel Ferreira?

💰 O salário de David Moyes no West Ham



No comando do West Ham desde o início de 2020, a comissão técnica de David Moyes recebe cerca de 5 milhões de libras (R$ 32 milhões) por temporada. A remuneração mensal, portanto, está na faixa de R$ 2,6 milhões.



Segundo o portal português O Jogo, Abel Ferreira vai receber 12 milhões de euros (R$ 64,30 milhões) nas duas próximas temporadas (2024 e 2025). Isso equivale a um salário mensal de 500 mil euros (cerca de R$ 2,7 milhões)