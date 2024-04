Arsenal ou Chelsea: qual clube tem o dono mais rico?

Em busca do título da Premier League, o Arsenal encara o Chelsea, nesta terça-feira (23), em partida atrasada da 29ª rodada. Enquanto os jogadores protagonizam o clássico em campo, o Lance! Biz propõe um novo debate: qual rival tem o dono mais rico? Veja os valores das fortunas abaixo!



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp



💰 Fortuna de Stan Kroenke (Arsenal): R$ 83,5 bilhões



Acionista majoritário do Arsenal desde 2018, Stanley Kroenke tem fortuna avaliada em US$ 16,2 bilhões (R$ 83,5 bilhões) pela Forbes e é considerado a 114ª pessoa mais rica do mundo atualmente.