Quanto Flamengo e Fluminense vão investir no Maracanã até 2044?

🏟️ Entenda a participação econômica no Consórcio Fla-Flu



Uma das cláusulas da constituição do Consórcio Fla-Flu prevê que a participação econômica do Flamengo é de 65%, com 35% restantes do Fluminense. Além das despesas, esta proporção será usada na divisão das receitas operacionais do estádio, com shows e visitas ao museu, por exemplo.



Cabe destacar que o acordo é apenas para a manutenção e operação diária do estádio. Nos jogos, cada clube fica com a receita líquida total – ou prejuízo no caso dos jogos deficitários.



Um dos motivos que levaram a esta divisão é a utilização dos espaços além do Maracanã. Ao contrário do rival, o Rubro-Negro usa o Maracanãzinho para mandar os seus jogos de basquete e vôlei.