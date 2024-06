Oficial! Dupla Fla-Flu administrará o Maracanã pelos próximos 20 anos

(Foto: Ricardo Stuckert/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 14:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Após muita polêmica, a dupla formada por Flamengo e Fluminense venceu, de forma oficial, a concorrência pública pelo Maracanã. Agora, o consórcio formado pelas duas equipes administrará o estádio pelos próximos 20 anos. A informação, publicada no Diário Oficial, foi divulgada pelo Fluminense no Instagram do clube.

Licitação cercada por polêmicas

Flamengo e Fluminense administram o Maracanã desde abril de 2019, com Termo de Permissão de Uso que foi renovado seguidamente. Apenas na última renovação e mediante cobrança do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE_RJ), o Governo abriu para concorrentes. Nesta época, o Vasco, que reclamava participação na gestão, abriu mão do processo alegando favorecimento aos rivais cariocas no TPU, a sigla do termo de uso provisório do equipamento público.

Mesmo sem entrar com recurso até o momento, o Vasco deve protestar na justiça comum pela gestão do Complexo Maracanã.