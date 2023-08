Prepara o bolso! Saiba quanto custa viajar para assistir aos Jogos Olímpicos em Paris

Abaixo, o Lance! Biz detalha os custos de uma possível viagem para os Jogos de Paris 2024 em mais uma matéria da série "Prepara o bolso!".



Passagens aéreas



O primeiro gasto do torcedor é com o transporte aéreo. Com o evento marcado para acontecer entre 26 de julho e 11 de agosto, justamente no verão europeu, a passagem de avião, de ida e volta em classe econômica, custaria, em média, R$ 5.500.



Para economizar, o recomendável é fazer a reserva cerca de cinco meses antes e/ou buscar voos com escalas.