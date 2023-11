Libertadores 2023 bate recordes de público e bilheteria; veja números

O Lance! Biz traz um levantamento do público pagante da Copa Libertadores no período entre 2015 e 2023, com foco especial na edição deste ano. A análise considera apenas os clubes brasileiros que atuaram como mandantes durante a competição, incluindo desde as fases da "Pré-Libertadores" até as semifinais; a decisão entre Fluminense e Boca Juniors, no sábado (4), tem ingressos esgotados. Os dados são da Pluri Consultoria.