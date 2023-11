John Kennedy foi o autor do gol do título da Libertadores do Fluminense. Mas antes da decisão, o atacante já tinha mentalizado o feito do dia 4 de novembro. Na terça-feira (31), ele enviou dois áudios para um dos seus empresários em que afirmava que seria responsável pela conquista e se tornaria ídolo do clube com apenas 21 anos. Confira fala do jogador no vídeo acima.