Presidente do Real Madrid tem a 11ª maior fortuna da Espanha; veja valores

💰 Fortuna de Florentino Pérez



A revista Forbes estima que o patrimônio atual do presidente do Real Madrid seja de US$ 2,9 bilhões, o que corresponde a R$ 15,2 bilhões. Atualmente, ele é a 1184ª pessoa mais rica do mundo e a 11ª da Espanha.



Desde 1997, Florentino é presidente do Grupo ACS, a maior empresa de construção civil da Espanha. O empresário tem uma participação de 13% na construtora, que está avaliada em mais de US$ 10 bilhões (R$ 52 bilhões).