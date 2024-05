Brasileiros faturam premiação milionária em Roland Garros; veja valores

O Brasil tem motivos para celebrar e lamentar no Roland Garros 2024. Pela primeira vez desde 1988, seis atletas brasileiros disputaram a chave principal de simples de um Grand Slam. Todos eles, no entanto, foram eliminados na primeira rodada do torneio francês.



