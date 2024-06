Quais são os elencos mais valiosos nas oitavas da Libertadores? Veja ranking

O Flamengo, com elenco avaliado em R$ 950 milhões, aparece na segunda posição. Dependendo da movimentação do clube no mercado, é possível que o Rubro-Negro ultrapasse o Palmeiras até o início do mata-mata.



➡️ Faça as suas apostas na Libertadores 2024: quem será o campeão? Vem pro Lance! Betting!



O Fluminense, atual campeão, completa o top 3 dos elencos mais valiosos. São Paulo, Atlético-MG e Botafogo, os outros brasileiros classificados, aparecem apenas atrás do River Plate, da Argentina.