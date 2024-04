Qual é o salário de Wembanyama no San Antonio Spurs?

💰 O salário de Victor Wembanyama



Número 1 do Draft de 2023, Wembanyama assinou um contrato de quatro anos com o San Antonio Spurs e pode faturar mais de R$ 285 milhões até 2027. De acordo com o site Spotrac, o salário do pivô começou em US$ 12,1 milhões (R$ 63 milhões) e aumentará para US$ 16,9 milhões (R$ 87,6 milhões) até a temporada 2026/27.