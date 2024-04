Quanto o brasileiro Mãozinha Pereira faturou em 20 dias na NBA?

💰 Como é calculado o salário no contrato de 10 dias?



De acordo com o Acordo Coletivo de Trabalho da NBA, todos os contratos de 10 dias são calculados a partir do salário mínimo e dependem do tempo de experiência na liga. Um novato, como Mãozinha, ganha significativamente menos ao longo de seus 10 dias do que um veterano.



Como a temporada regular de 2023/24 dura 174 dias, o salário mínimo de um jogador para a temporada completa pode ser dividido por 174 para calcular seu salário diário. A partir daí, basta multiplicar por 10 para determinar seu salário em um contrato de 10 dias.



