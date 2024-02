Marcílio Dias e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (27), pela primeira fase da Copa do Brasil . A partida está marcada para começar às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí (SC). A transmissão será pelo SporTV / Premiere.

Ramón Díaz com auxiliar Emiliano Díaz à beira do campo em jogo do Vasco, que enfrenta o Marcílio Dias, pela Copa do Brasil, nesta terça-feira (27) (Foto: Divulgação).