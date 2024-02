Copa do Mundo Feminina 2023 gerou impacto econômico de R$ 4,3 bilhões para a Austrália

A Associação de Futebol da Austrália divulgou que a Copa do Mundo Feminina da Fifa de 2023 gerou um impacto ecnômico de AUS$ 1,32 bilhão (US$ 865,7 milhões) para o país co-anfitrião.



- O torneio teria reduzido os custos de saúde em AUS$ 324 milhões (R$ 1 bilhão) devido ao aumento da atividade física na sociedade;

- Quase 2 milhões de pessoas assistiram presencialmente aos jogos da competição;

- 86.654 visitantes internacionais compareceram à Copa do Mundo;

- Por ser co-organizadora do torneio, a associação australiana desbloqueou mais de AUS$ 398 milhões (R$ 1,3 bilhão) em financiamento do governo federal e estadual;

- A seleção australiana gerou um valor de mídia de AUS$ 2,78 bilhões (R$ 9 bilhões).