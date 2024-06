Qual o tamanho da disparidade financeira entre Palmeiras e Vasco?

Dois dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, Palmeiras e Vasco vivem realidades diferentes dentro e fora de campo. Apoiado por uma boa gestão e com as contas em dia, Verdão acumula títulos nos últimos anos, enquanto o Cruzmaltino encontra dificuldades até mesmo após a venda da SAF.



