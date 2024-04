Atlético-MG ou Cruzeiro: qual SAF tem o dono mais rico?

💰 Fortuna de Rubens Menin, dono do Atlético-MG



Ao lado do filho Rafael, Rubens Menin é o principal acionista da SAF do Galo. Antes de se tornar dono, ele já atuava como mecenas do clube.



Além do Atlético-MG, o empresário controla empresas gigantes como MRV, Banco Inter e CNN Brasil. De acordo com a Forbes, sua fortuna é de US$ 1,8 bilhão (R$ 9,1 bilhões).



