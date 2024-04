Fluminense ou Vasco: qual clube gastou mais com reforços em 2024?

Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado (20), às 16h, pela terceira rodada do Brasileirão. Com a janela de transferências fechada na sexta-feira, o Lance! Biz levantou um questionamento: qual rival gastou mais com reforços nesta temporada?



Neste duelo financeiro, o Vasco aparece muito na frente. Enquanto o Cruz-Maltino desembolsou cerca de R$ 120 milhões em 10 nomes, o Tricolor gastou menos de R$ 20 milhões em oito contratações.



