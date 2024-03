Qual é o tamanho da fortuna do fisiculturista Chris Bumstead, o CBum?

O canadense Chris Bumstead, o CBum, é considerado o maior nome do fisiculturismo mundial na atualidade e um dos maiores da história. De acordo com a imprensa internacional, ele é dono de uma fortuna milionária, avaliada em US$ 7 milhões (cerca R$ 35 milhões).



Qual é a fonte de renda do Cbum?



Fisiculturismo: CBum fatura dinheiro participando de eventos de fisiculturismo realizados em todo o mundo. Apenas pelo título do Mr. Olympia, por exemplo, ele ganhou US$ 176 mil (R$ 870 mil).