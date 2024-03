Qual foi a audiência da Fórmula 1 em 2023?

No Brasil, a Band teve dificuldades na briga com a Globo. No encerramento da temporada, no GP de Abu Dhabi, a emissora paulista teve uma das piores audiências matutinas da F1, com 2,6 pontos de média, perdendo para o SBT a briga pela vice-liderança. A Globo liderou no horário com 9,9 pontos, conforme a medição de audiência feita pela Kantar Ibope Media. As informações são do site "Grande Prêmio".