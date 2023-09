Qual é o tamanho da fortuna de Romário, ex-atacante da Seleção Brasileira?

Bens não declarados?



De acordo com informações são do jornal O Globo, Romário teria deixado de declarar cerca de R$ 6,7 milhões ao TSE na última eleição. Este valor é proveniente de uma Ferrari (R$ 923,2 mil) e uma casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (R$ 5,8 milhões).



Os bens não estão registrados no nome do senador, mas há documentos judiciais comprovam que o imóvel e o veículo são de propriedade do parlamentar.



Salários de Romário ao longo da carreira



Durante a carreira de sucesso, Romário acumulou passagens por Vasco, Flamengo e Barcelona, por exemplo, sempre recebendo altos salários para os padrões da época. No fim da década de 90 e início dos anos 2000, ele era um dos atletas mais bem pagos no futebol brasileiro.



Um levantamento feito pela revista Placar indicou que Romário recebia cerca de R$ 450 mil por mês em 2000. Para se ter noção, esse valor corrigido pela inflação seria equivalente a R$ 2,7 milhões nos dias atuais.