Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 07:23 • São Paulo (SP)

O Flamengo divulgou o balanço financeiro de 2023 e, além da receita na casa de R$ 1.3 bilhão, o Rubro-Negro teve um superavit nos últimos cinco anos superior a gigantes do futebol europeu, como Manchester City e Real Madrid.

Segundo estudo realizado pela Deloitte Football Money League divulgado no balanço do Flamengo, o Rubro-Negro teve superávit de 109 milhões de euros (R$ 589,5 milhões) nas últimas cinco temporadas, superando o Real Madrid, que no período calculado pela pesquisa teve 86 milhões de euros (R$ 465,1 milhões).

O Flamengo ficou atrás apenas do Bayern de Munique, que teve superávit de 169 milhões de euros (R$ 913,9 milhões) no período calculado pelo estudo. Vale destacar que o Rubro-Negro teve números melhores do que clubes administrados por donos bilionários, como o Manchester City, que tem o caixa praticamente ilimitado pelo fundo árabe.

Além de bater pelo terceiro ano consecutivo a receita na casa do bilhão, o Flamengo também diminuiu a dívida operacional de R$ 227 milhões para apenas R$ 48 milhões

Estudo com os números do superávit de Flamengo e Real Madrid (Foto: Balanço Financeiro Flamengo)