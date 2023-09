Qual é o salário do técnico Jorge Jesus no Al-Hilal?

Jorge Jesus recebe cerca de R$ 7 milhões por mês



Contratado em julho deste ano, Jorge Jesus recebe entre € 15 milhões e € 17 milhões (entre R$ 78 milhões e R$ 90 milhões) por ano no Al-Hilal, de acordo com a imprensa portuguesa. O valor inclui salários e luvas acordadas no momento da assinatura do contrato.



Dessa forma, o português ganha cerca de R$ 7 milhões por mês, valor muito acima da realidade do futebol brasileiro.



+ Quem ganha mais? Compare salários de Cristiano Ronaldo, Neymar e outros astros da Liga Saudita



Com esses valores, inclusive, Jesus entrou na lista dos técnicos mais bem pagos no futebol mundial. Ele está apenas atrás de Simeone (Atlético de Madrid), Guardiola (Manchester City), Klopp (Liverpool) e Gerrard (Al-Ettifaq).



Os técnicos mais bem pagos no futebol mundial