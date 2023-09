O retorno de Jorge Jesus ao futebol árabe levantou um grande ânimo no torcedor do Al-Hilal. No entanto, o conto de fadas já parece estar chegando a uma crise: de acordo com a imprensa italiana, agentes do treinador foram comunicados pelos mandatários sauditas de que há a possibilidade de uma rescisão do contrato caso o rendimento do Crescente não melhore.