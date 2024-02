Qual é o salário de Gui Santos no Golden State Warriors?

De acordo com o site Spotrac, especializado em finanças do esporte, o acordo de três anos pode render US$ 5,1 milhões (R$ 25,3 milhões) ao ala brasileiro.



Em 2023/24, ele receberá um salário anual de US$ 1,02 milhão (R$ 5,06 milhões). Caso siga no clube, os valores aumentarão nas próximas temporadas:



- 2023/24: US$ 1,02 milhão (R$ 5 milhões)

- 2024/25: US$ 1,89 milhão (R$ 9,4 milhões)

- 2025/26: US$ 2,22 milhões (R$ 11 milhões)



Apesar do destaque nas últimas semanas, Gui Santos recebe o menor salário do elenco dos Warriors. Stephen Curry é o mais bem pago com US$ 51,9 milhões (R$ 257 milhões) anuais.