Qual é o salário de Jayson Tatum no Boston Celtics?

O jogador de basquete Jayson Tatum completa 26 anos neste domingo, 3 de março. Considerado um dos maiores astros da NBA, o ala tem um contrato milionário com o Boston Celtics - equipe pela qual foi draftado em 2017.



De acordo com o site Spotrac, especializado em finanças do esporte, Tatum recebe um salário bruto anual de US$ 32,6 milhões (R$ 161,5 milhões) na temporada 2023/24. Por mês, a remuneração bruta seria próxima a R$ 13,5 milhões.