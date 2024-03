City x Manchester United: qual time tem a maior folha salarial?

Em relação ao ranking da Uefa das maiores folhas salariais do futebol europeu em 2023, o City está em terceiro lugar, atrás apenas do Barcelona, que ultrapassou o PSG, com gastos de 639 milhões de euros (R$ 3,4 bilhões), e do próprio time francês, que totalizou 617 milhões de euros (R$ 3,3 bilhões), 112 milhões de euros a menos que no ano anterior, em razão das saídas de Messi e Neymar. Já o Manchester United ocupa a oitava posição.