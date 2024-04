Qual é o salário de Bernardo Silva no Manchester City?

💰 O salário de Bernardo Silva no Manchester City



De acordo com o site Capology, Bernardo Silva recebe um salário bruto de 15,6 milhões de libras (R$ 100 milhões) por temporada. A remuneração mensal, portanto, seria de R$ 8,3 milhões.



Ele é o terceiro jogador mais bem pago no elenco comandado por Pep Guardiola, atrás apenas de Kevin de Bruyne (R$ 11 milhões por mês) e Haaland (R$ 10,5 milhões).



