Grupo City é dono do Bolívar? Entenda negócios do algoz do Flamengo na Libertadores

💸 O motivo por trás da parceria



O Bolívar foi o primeiro clube do mundo a fechar uma parceria com o Grupo City. O principal motivo por trás do movimento é o empresário Marcelo Claure.



Além do clube boliviano, ele é sócio do Grupo City no projeto do Girona, da Espanha, desde agosto de 2020. Menos de seis meses depois, surgiu a parceria entre o conglomerado e o clube boliviano.