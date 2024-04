Craque do Manchester City é disputado por Real Madrid, Barcelona e outros gigantes, diz jornal

De Bruyne, Haaland e Bernardo Silva (da esquerda para a direita) comemoram gol do Manchester City (Foto: Divulgação/Manchester City)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 08:30 • Manchester (ING)

Em disputa que envolveria alguns dos maiores clubes da Europa, como Barcelona, PSG, Arsenal e Bayern de Munique, o Real Madrid teria largado na frente pela contratação do meia Bernardo Silva, do Manchester City. A informação é do inglês "Daily Star".

Segundo a publicação, a multa rescisória de "apenas" 50 milhões de libras (cerca de R$ 323 milhões na cotação atual) estaria atraindo tantos interessados no futebol do português, que é peça fundamental do time de Pep Guardiola.

A matéria, no entanto, afirma que haveria uma predileção do jogador pelo futebol espanhol. Diante das dificuldades financeiras do Barcelona, que chegou a ter problemas com o Fair Play financeiro de La Liga nas últimas temporadas, o caminho ficaria aberto para uma transferência de Bernardo para o clube merengue.

Ainda segundo o "Daily Star", os três confrontos consecutivos entre Manchester City e Real Madrid no mata-mata da UEFA Champions League foram cruciais para que a direção do clube espanhol avaliasse o meia como um bom reforço para a equipe de Carlo Ancelotti. Vale lembrar que Bernardo Silva perdeu o pênalti que eliminou o City nas quartas de final no último encontro entre as equipes.

Multa rescisória considerada baixa coloca Bernardo Silva na mira de alguns dos maiores clubes da Europa (Foto: OLI SCARFF / AFP)

Bernardo Silva tem 29 anos e foi contratado pelo Manchester City junto ao Monaco em 2017, pelo valor de 43 milhões de libras. O meia acumula incríveis 348 jogos disputados, com 67 gols marcados.