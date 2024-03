Conquista inédita de Jannik Sinner: é campeão em Miami e passa Alcaraz

Sinner comemora (Foto: Miami Open)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 17:55 • Miami (EUA)

O italiano Jannik Sinner, número três do mundo, conquistou, neste domingo, pela primeira vez o título do Masters 1000 de Miami, nos EUA, torneio sobre o piso duro com premiação de US$ 8,8 milhões (R$ 44 milhões)

Sinner deu poucas chances ao búlgaro Grigor Dimitrov, 12º colocado, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, após 1h13min na quadra central lotada no Hard Rock Stadium.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sinner ergue seu 13º título na carreira, o segundo Masters 1000 e primeiro no evento em Miami onde fez sua terceira final. A temporada segue sendo brilhante agora com 22 vitórias em 23 partidas, com a única derrota na semifinal do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, diante do espanhol Carlos Alcaraz.

Falando nele, Sinner ultrapassará Alcaraz e será o novo número dois do mundo, ficando só abaixo de Novak Djokovic no ranking da ATP. Dimitrov sai do torneio com boas sensações, garantindo o retorno ao top 10 após quase seis temporadas.

Jogo rápido

O jogo começou favorável a Dimitrov que teve chance de quebra no quarto game. Sinner se salvou e a seguir pressionou, quebrou e fechou por 6/3 em 42 minutos. A confiança falou mais alto e o italiano desgarrou no placar quebrando para fazer 4 a 1 e fechou com nova quebra por 6/1.